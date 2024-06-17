نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الصف المركزي ويهنئ المرضى والأطقم الطبية بعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى الصف المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى خلال أيام العيد.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتواجد الميداني والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات ومخزن الأمصال والصيدلة.

حيث قدم نائب محافظ الجيزة، التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حيث اطمأن الشهابي، على الحالة الصحية للمرضى مهنئا إياهم بحلول العيد متمنيا لهم الشفاء العاجل وقضاء باقي أيام العيد بين أهلهم وذويهم.

كما استمع نائب محافظ الجيزة، لآراء بعض المرضى وأهاليهم ووجه النائب بضرورة تلبية مطالبهم وحل شكاواهم.

كما تفقد النائب أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينة الصف، حيث تابع نائب المحافظ أعمال البلدورات وطبقة الأسفلت بطريق عملية المياة المؤدي لشارع المطحن.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد الحالة العامة للنظافة بشوارع مدينة الصف، مشددا برفع تجمعات القمامة أول بأول.

رافق نائب المحافظ العميد على عبد الله حامد، رئيس مركز الصف والدكتور محمد نوصير مدير عام الإدارة الصحية بالصف.

IMG-20240617-WA0041

IMG-20240617-WA0029

IMG-20240617-WA0040

IMG-20240617-WA0039

IMG-20240617-WA0038

IMG-20240617-WA0037

IMG-20240617-WA0035

IMG-20240617-WA0036

IMG-20240617-WA0034

IMG-20240617-WA0033

IMG-20240617-WA0032

IMG-20240617-WA0031

IMG-20240617-WA0030

IMG-20240617-WA0028

IMG-20240617-WA0027

IMG-20240617-WA0026