منتخب فرنسا يتقدم على النمسا بهدف ذاتى بشوط أول مثير فى يورو 2024.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 11:26 مساءً - تقدم منتخب فرنسا ضد النمسا بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حاليًا على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المقامة حاليًا فى ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

النمسا ضد فرنسا

جاء هدف منتخب فرنسا عن طريق اللاعب ماكسيمليان ووبر في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

ويتطلع منتخب فرنسا، بقيادة مدربه ديديه ديشامب، لتحقيق الانتصار الأول في بداية مشوار اليورو على حساب النمسا، من أجل اكتساب الثقة مبكرًا بحثًا عن صدارة المجموعة الرابعة.

ويتسلح منتخب فرنسا بكتيبة من النجوم أمام النمسا اليوم، على رأسهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وثنائي الريال إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني، وماركوس تورام نجم إنتر ميلان، أوليفيه جيرو لاعب ميلان الإيطالي السابق، وعثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبحث منتخب الديوك الفرنسية عن اللقب الثالث في تاريخه من بطولة كأس الأمم الأوروبية بالأراضي الألمانية، بعد أن حصل على البطولة نسختي 1984 و2000.

ويأمل منتخب فرنسا، في الوصول إللي اللقب الثالث من اليورو، لمعادلة منتخبي ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا بالمسابقة على مر التاريخ.

وفي المقابل، يتحدى منتخب النمسا، فى غياب نجمه وقائده دافيد ألابا مدافع ريال مدريد، منتخب الديوك الفرنسية من أجل تحقيق المفاجأة والخروج بإنتصار تاريخي اليوم.

ويفتقد منتخب النمسا نجمه دافيد ألابا في بطولة يورو 2024، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع ريال مدريد منذ ديسمبر الماضي، وعدم عودته للمشاركة مع الملكي من جديد.

وتاريخيًا؛ التقى منتخب فرنسا بنظيره النمسا في 25 مباراة بكل المسابقات، مقسمة إلى 13 انتصارا للديوك و9 للأخير، فيما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

وأحرز منتخب فرنسا 42 هدفًا داخل شباك النمسا، فيما سجل الأخير الشهير بـ"أبنائنا" 41 هدفًا.

ويتفوق منتخب فرنسا في القيمة التسويقية على النمسا، حيث تبلغ قيمة الديوك 1.23 مليار يورو مقابل 237 مليون يورو لصالح الأخير.

ويعد كيليان مبابي نجم ريال مدريد، أغلي لاعب في صفوف منتخب فرنسا بقيمة 180 مليون يورو، فيما يعد كونراد لايمر لاعب بوروسيا دورتموند هو الأغلى في صفوف منتخب النمسا بـ 30 مليون يورو.

وجاء تشكيل منتخب النمسا كالتالي:

حراسة المرمى: بنتز

خط الدفاع: بوش، دانسو، ووير، مويني

خط الوسط: سيوالد، بوجارتنر، سابيترز

خط الهجوم: لايمر، جريجوريتش، جريليش

بينما جاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثي هيرنانديز

خط الوسط: جريزمان، كانتي، رابيوت

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، ماركوس تورام