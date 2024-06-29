نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر ينعى الأميرة للا لطيفة والدة ملك المملكة المغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعى الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، والدة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي وافتها المنيَّة مساء اليوم.

ويتقدم شيخ الأزهر بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي الشقيق، في هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى -سبحانه- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن ينزلها منازل الأبرار.

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.