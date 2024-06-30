مصدر أمني: القاهرة ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - قال مصدر أمني رفيع المستوى، للقاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، إن مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة.





وأكد المصدر، أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني.

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