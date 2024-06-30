بعد قليل.. اختتام أعمال المؤتمر الاستثمار "المصرى - الأوروبي"

جدة - نرمين السيد - مؤتمر الاستثمار الأوروبي

يختتم بعد قليل الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر الاستثمار "المصري - الأوروبي" المنعقد في القاهرة.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتستضيف مصر مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024. والمؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، من المقرر معقده خلال الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2024 في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة، يمثل خطوة رئيسية أولى نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويمهد لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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