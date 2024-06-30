المرأة المصرية من تضييق «الإرهابية» إلى تمكين الجمهورية الجديدة (إنفوجراف)

نشرت قناة «إكسترا نيوز»على صفحتها الرسمية «إنفوجرافا»، أشارت فيه إلى مدى تمكين المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





شهد عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تولي المرأة أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، وأول رئيسة محكمة اقتصادية، وأول نائبة محافظ البنك المركزي.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 2017 عاماً للمرأة المصرية في سابقة تاريخية نحو تمكين المرأة.

في 2014 بدأ عصر ذهبي تضمن الدستور أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات التمييز ضد المرأة.

كما تم تنفيذ أكبر برنامج صحي للمرأة على مستوى محافظات الجمهورية "برنامج صحة المرأة المصرية".

وإصدار أول كود إعلامي لتناول قضايا المرأة - في وسائل الإعلام، كما تم التوعية بحقوق المرأة ذات الإعاقة وتوفير خدمات لها.

كان عهد «الإرهابية» هو الأسوأ للمرأة المصرية حيث انتهجوا تقييد دورها داخل المنزل.

يشار إلى أن مشاركة المرأة وصلت في قوة العمل إلى %17.3% في عام 2022.