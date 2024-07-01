نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة ينظم حفل تخرج للمشاركين والمشاركات فى البرنامج التدريبى "الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، نظم المجلس القومى للمرأة حفل تخرج للمشاركين والمشاركات فى البرنامج التدريبى "الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الإجتماعية لمناهضة ختان الإناث" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر، والأستاذة شيرويت ابراهيم المديرة العامة للادارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس، والأستاذة يسرا دياب ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان، والأستاذة داليا الناظر ممثلة شركة اوت ريتش الشريك المنفذ للبرنامج.

وقد ألقت الأستاذة شيرويت ابراهيم كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس استعرضت خلالها جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، وأشارت إلى بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أظهرت انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنةعلى ختان الإناث مثمنة انخفاض نسبة الختان فى الفئة العمرية من 0 إلى 19 عام، من 21%؜ سنة 2014 إلى 14% سنة 2022، كذلك انخفضت نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، لافتة إلى أن تغيير الموروثات السلبية والأعراف الإجتماعية الخاطئة هو الداعم الرئيسى للجهود الوطنية من إصلاحات تشريعية وبرامج اجتماعية واقتصادية.



كما أكدت على أن وجود إرادة سياسية داعمة ومساندة للمرأة ومؤمنة بأهمية تمكينها في كافة المجالات هو المحرك الأساسي لما حصلت عليه المرأة في مصر من مكتسبات خلال الفترة الماضية، مضيفة أنه على الرغم من كافة الجهود التي تبذُلها الدولة فى هذا الملف إلا أنه مازالت العادات والتقاليد البالية تُعد العائق الأكثر صعوبة للقضاء على جريمة ختان الإناث في مصر وفي العالم، ومن هنا تأتي أهمية مشاركة وتكاتف المجتمع للقضاء على هذه الجريمة ومناهضة العنف ضد المرأة، ولهذا تعاون المجلس ممثلا فى مركز تنمية مهارات المرأة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركة "أوت ريتش "فى إطلاق الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية صعيد "hub" بدعم من السفارة النرويجية.



فيما توجهت الدكتورة صابرين جابر بخالص الشكر للقيادات المحلية ووزارة الأوقاف والكنيسة لدعمهم لملف القضاء على ختان الإناث بمحافظة الأقصر، وتحدثت عن جهود فرع المجلس على مستوى المحافظة من حيث تنظيم جلسات حكى وطرق أبواب، مؤكدة على أن فرع المجلس سيعمل على التعاون الوثيق والتأكد من تحقيق الأنشطة المجتمعية الخاصة بالقضاء على ختان الإناث، مؤكدة على المسؤولية المجتمعية للمشروعات ودورها الفعال في تنمية المجتمعات.



وأكدت الأستاذة يسرا دياب على أهمية الاستثمار فى مرحلة ما بعد البرنامج التدريبى للحاضنة لتوفير الدعم التقني والمادي اللازم لتنفيذ المشروعات، كما أكدت على منهجية الصندوق فى عمل تدخلات شمولية من خلال العمل مع الشركاء المختلفين مثل القادة الدينين والمجتمعين.



فيما ثمنت الأستاذة داليا الناظر الشراكة القوية مع المجلس القومى للمرأة كشريك وطني قوي، وأكدت على دوره المحوري في استدامة البرنامج، مشيرة إلى الجلسات التعريفية التى تم تنفيذها للبرنامج مع المجتمع المدنى.



تجدر الاشارة إلى أن المجلس أطلق برنامج الحاضنة الابتكارية فى أكتوبر ٢٠٢٣، مستهدفًا دعم المشروعات الرائدة ذات الأثر المجتمعى والتى لها القدرة على تتفيذ حلول مبتكرة للمشاكل المجتمعية، وتضمن الحفل حضور الفائزين بتمويلات لتنفيذ مشروعاتهم.

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