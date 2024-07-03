نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 مطلبا لأولياء الأمور من وزير التربية والتعليم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هناك العديد من المطالب لأولياء الأمور طلاب المدارس من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الجديد بالحكومة الجديدة، وسنتناولها خلال السطور التالية:

أوضحت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن مجال التعليم شهد في عهد الرئيس السيسي تطورا كبيرا وبشكل غير مسبوق نظرا لحرصه على ضرورة بناء شخصية الطالب المصري وتنمية مهاراته وإبداعه ولكن هناك مطالب لأولياء الأمور يتمنوا أن توضع في الحسبان عندما يتولي وزير التربية والتعليم الجديد على سبيل الحصر:

1-ضرورة تناسب المناهج الدراسية مع عدد الأيام الفعلية للعام الدراسي.

2-تحسين أوضاع المالية للمعلمين وسرعة تفعيل رخصة مزاولة المهنة للمعلمين

3-حل جذري لمشكلة عجز المعلمين.

4- السعي لإطلاق مشروع قومي لبناء المدارس بالشراكة مع رجال الأعمال المساهمة في حل مشكلة الكثافة العالية للفصول التي تؤثر بشكل كبير علي جودة التعليم

5/العمل على تقنين وضع السناتر ووضعها تحت اشراف الوزارة مع المحافظة على سعر الحصة كما هي حتى لا يكون ذلك عبء على ولي الأمر

6/ سرعة تفعيل مجاميع الدعم المدرسية للشهادات قبل بداية العام الدراسي لتشجيع الطلاب الالتحاق بها ولا بد من أن تكون مجموعات الدعم بسعر تنافسي عن سعر السنتر وكذلك يرفع العبء عن ولي الأمر.

8-حوكمة المدارس الخاصة وتفعيل وسيلة رقمية سريعة للشكاوى من تجاوزات تلك المدارس وتفعيل نظام التقسيط للمصاريف حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية.

9-عمل خطة لتسليم الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي وكذلك رفع جودة الكتاب الدراسي نظرا لفقر الكتاب المدرسي في عدم وجود تدريبات كافية أو طريقة عرض المعلومات غير مرتبة وشيقة وكذلك وضع خطة تسليم تابلت أولى ثانوي قبل بداية العام الدراسي نظرا لاعتماد طالب المرحلة الثانوية على التابلت في الاطلاع على الكتب المدرسية التي توقف طباعتها ورقيا وكذلك الاطلاع على ما وفرته الوزارة من المنصات

10-النظر في شكاوي أولياء الأمور المراحل المطورة للوقوف على أسباب شكاويهم من صعوبة المناهج وعدم تناسبها مع المرحلة العمرية للطلاب

11-السيطرة على الغش في الامتحانات التي أصبحت ظاهرة مستفحلة في امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة مما يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب

12- عدم إغفال رأي أولياء الأمور عند إعداد المؤتمر الخاص بتطوير الثانوية العامة حيث أن أولياء الأمور شركاء في العملية التعليمية لذا لا بد من دعوة ممثليين عن أولياء الأمور لعرض مطالبهم وسماع مشاكلهم

وأدّى الدكتور محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء،اليمين الدستورية وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.