نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تستعد لتجهيز نتيجة الدبلومات الفنية لاعتمادها وإعلانها للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بالعام الدارسي الحالي 2023/2024.

وقالت مصادر خاصه بديوان عام الوزارة، إنه جاري تجهيز النتيجة بعد جمع ورصد الدرجات وتحديد الأوائل بكل تخصص من تخصصات التعليم الفني.

وأضافت المصادر أن كنترولات التصحيح فى أخر مرحلة لتجهيز النتيجة، ثم يتبقي رفعها على الموقع الألكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم واتاحتها للطلاب والحصول عليها برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القادمة فور تجهيزيها بشكل كامل.

وانتهت الخميس 27 يونيو الماضى امتحانات شهادة الدبومات الفنية 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انتهت الخميس 27 يونيو مع استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلومات الفنية، استعدادا لإعلان نتيجة الدبومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) فى كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهنى – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024، اعتبارا من السبت 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما بدأت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى، اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2024 وانتهت الخميس الموافق 27 يونيو.