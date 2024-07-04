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«التعليم» توضح خطوات التقديم للصف الأول الثانوي.. (فيديو)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 01:37 مساءً - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي لكيفية التسجيل للصف الأول الثانوي للتنسيق، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك علي منصة التنسيق الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إتاحة التسجيل على منصة التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي (عام- فني) يمكن للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للمديريات التالية الدخول للتنسيق من خلال هذا الرابط ويمكن معرفة الخطوات من خلال الفيديو :-

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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