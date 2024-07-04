«التعليم» توضح خطوات التقديم للصف الأول الثانوي.. (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 01:37 مساءً - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي لكيفية التسجيل للصف الأول الثانوي للتنسيق، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك علي منصة التنسيق الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إتاحة التسجيل على منصة التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي (عام- فني) يمكن للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للمديريات التالية الدخول للتنسيق من خلال هذا الرابط ويمكن معرفة الخطوات من خلال الفيديو :-