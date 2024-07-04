بديلا لنجم وسط ملعب القلعة الحمراء.. الأهلي يسعى لخطف نجم نادي يانج أفريكانز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي يانج أفريكانز، من أجل الحصول على خدمات نجم النادي التنزاني، في ظل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر.

مفاوضات الأهلي لضم باكومى زوزوا

وكشف الإعلامي محمد شبانة عن اتفاق الأهلي مع يانج أفريكانز لضم اللاعب باكومى زوزوا، بناء على رغبة المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر لدعم وسط ملعب الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل أليو ديانج في الانتقالات الصيفية

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي اتفق شفهيا مع اللاعب لتعويض رحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الذي بات قريبا من مغادرة القلعة الحمراء من أجل الانتقال إلى صفوف نادي الخلود السعودي في الموسم المقبل.

وأضاف الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أبلغت المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر بوجود اتفاق مع اللاعب باكومى زوزوا، وذلك حال رغبته في ضم اللاعب سيتم حسم القرار نهائيا والتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل وذلك من أجل تدعيم وسط الملعب.

ورحب المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر برحيل أليو ديانج عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل في ظل رغبته في ضم لاعب جديد في مركز وسط الملعب في الموسم الجديد.

ويعد زوزوا أحد أفضل اللاعبين الذين تألقوا مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا الماضي ويبلغ من العمر 27 عاما ويلعب في مركز وسط الملعب بجانب أنه انضم إلى النادي التنزاني في 2023 وشارك في 9 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وعلى على كوامى، المتحدث باسم نادي يانج أفريكانز على مفاوضات النادي الأهلي لضم زوزوا في الانتقالات الصيفية المقبلة بأنه لم يحدث أبدا أن تواصل معنا الأهلي بشأن التعاقد زوزوا وكل ما يقال في الصحافة غير صحيح على الإطلاق.