نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” و"مؤسسة هيكل" يعلنان عن “منحة تدريبية متقدمة في صحافة البيانات” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين، ومؤسسة هيكل للصحافة العربية، عن عقد منحة تدريبية مُقدّمة لأعضاء النقابة، حول “صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات”.

وقالت النقابة في الإعلان، إن المنحة مُقدّمة للصحفيين المصريين والفلسطينيين المقيمين في مصر، والتي تغطي مراحل دورة عمل صحافة البيانات من البداية للنهاية.

وأضافت أن المنحة تقدّم “المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات، وبناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات، وأدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة، والبيانات الضخمة وأدوات التعامل معها، وتجهيز وتنظيف ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام، وأدوات وتقنيات التمثيل البصرى للبيانات والمخططات البيانية، وتوظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات،وتوليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات”.

وأضافت أن المنحة تعمل على تأهيل كل متدرب لإعداد مشروع متكامل مبنى على مراحل العمل كافة.

شروط التقدم للمنحة

- أن يكون المتدرب عضوًا فى نقابة الصحفيين، أو من الصحفيين الفلسطينيين المقيمين بمصر.

- أن يتمتع بخلفية عملية أو تدريبية عن صحافة البيانات.

- أن يجتاز مراحل الاختيار الخاصة بالمنحة بما تتضمنه من قواعد ومعايير.

- أن يلتزم بالبرنامج التدريبى طوال فترة التدريب، وينفذ المشروع التدريبى الخاص بالمنحة.

- التسجيل بالمنحة يعنى الموافقة على القواعد والشروط المطلوب التقيد بها خلال التدريب والموضحة تفصيلًا بصفحة التسجيل فى المنحة بموقع المركز.

الاشتــراك

يتم فتح باب الاشتراك والتسجيل في المنحة، وبرنامجها التدريبي لمدة أسبوع، بدءًا من يوم السبت الموافق 6 يوليو، وحتى مساء الخميس الموافق 11 يوليو، ويتم الاشتراك إلكترونيًا عن طريق صفحة الاشتراك بالدورات على موقع مركز تدريب نقابة الصحفيين.

وتعلن النقابة الجدول الزمنى للدورة وأيام التدريب ومواعيد الجلسات، ومراحل تنفيذ واستلام المشروعات، بعد الانتهاء من إجراءات اختيار المتدربين من بين المتقدمين، والعدد المطلوب للدورة 24 صحفيًا فقط، وتمنح جوائز مالية قيّمة لأفضل ثلاثة مشروعات تخرج يتم إنجازها خلال الدورة.