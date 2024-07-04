الأهلي ينجح في تجديد عقد نجم الفريق.. الخطيب كلمة السر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت مصادر داخل النادي الأهلي عن موافقة علي معلول ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تمديد عقده مع النادي لمدة جديدة بعدما كان من المقرر رحيله عن القلعة الحمراء مع نهاية عقد اللاعب الدولي التونسي في نهاية الموسم.

الأهلي يتفق مع على معلول على تجديد عقده

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق مع على معلول بعدما وافق اللاعب على كل شروط النادي الأهلي من حيث القيمة المادية للعقد الجديد وبما يلقى رضا اللاعب أيضا، وذلك بعدما طالب رئيس النادي محمود الخطيب شركة الكرة بعدما اللعب على نقطة إصابة على معلول المستمرة لفترة طويلة مشددا على ضرورة تقدير اللاعب.

راتب على معلول بعد التجديد

وتابعت المصادر أن تجديد اللاعب سيكون في الأسبوع المقبل وسيكون العقد لمدة موسمين حيث يحصل اللاعب في الموسم الأول على نحو مليون دولار بينما سيكون الموسم الثاني مختلفا على الصعيد المادي ومرتبط بمردود وظهور اللاعب في الموسم الأول.

إصابة على معلول

يأتي هذا بعدما تعرض علي معلول لإصابة قوية خلال مشاركته مع لأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي ويغيب عن المشاركة مع النادي الأهلي لنحو 8 أشهر وهو ما دفع البعض يطرح فكرة رحيل اللاعب والتعاقد مع لاعب جديد صغير السن.

الخطيب أبلغ شركة الكرة برفضه رحيل معلول

وأبلغ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب شركة الكرة بالنادي الأهلي بشكل مباشر أن على معلول باق في الأهلي ولن يرحل عن صفوف القلعة الحمراء، مضيفا أن معلول نموذج في الإخلاص والوفاء والعطاء ووافق من قبل على تخفيض راتبه من أجل الاستمرار مع الأهلي، والأهلي لا يترك أبناءه ويساندهم دائما في مختلف الظروف.