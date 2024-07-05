البقاء لله.. وفاة طبيب شاب أثناء أداء عمله | والحزن يخيم على مواقع التواصل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهدت مستشفى حوش عيسى المركزي مأساة كبيرة وذلك بعد وفاة الدكتور أحمد رشوان، طبيب العناية المركزة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يؤدي عمله على أكمل وجه، تاركًا خلفه أسرة فقدت عزيزها وكذلك زملاء عمل وأقاربه تآثروا بشكل كبير بسبب خبر فقدانه.
وفاة طبيب أثناء أداء عمله
قالت التقارير الصحفية بأن الطبيب أحمد رشوان أبو الفتوح قد وافته المنية خلال الساعات الماضية، وذلك داخل مستشفى حوش عيسي، ليلتحق بعدد من الأطباء الشباب الذين رحلوا عن عالمنا في عمر صغير وبشكل مفاجئ خلال الفترة الأخيرة.
ولم تكشف أي تقارير رسمية عن سبب وفاة الدكتور احمد رشوان، ولكن زملاءه قد أكدوا بأنه كان يقوم بعمله على أكمل وجه حتى اللحظات الأخيرة في حياته، ليضرب مثال كبير في الإخلاص والتفني في العمل.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، لنعي الطبيب الراحل، مع كمية كبيرة من التعليقات والمنشورات التي تتحدث عن محاسن الدكتور أحمد رشوان، سائلين المولى عز وجل بأن يرزق الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يتغمده في رحمته وأن يغفر له، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.
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