“تراجع جديد”.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن في تعاملات اليوم الأحد 7-7-2024| شوف الكيلو بكام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن في تعاملات اليوم الأحد الموافق السابع من يوليو الجاري، تراجعا جديدة داخل بورصة الدواجن، لتواصل الفراخ تراجعها خلال الأيام الماضية بفضل تراجع الإقبال عليها، واستقرار أسعار الأعلاف وتوفيرها من قبل الحكومة بعد الإفراج عن البضائع في الموانئ.

تراجع سعر الدواجن اليوم الأحد

وتراجعت أسعار الدواجن في تعاملات اليوم الأحد، حيث وصل كيلو الفراخ البيضاء بسعر يتراوح بين 70 إلى 71 جنيها في الكيلو بانخفاض نحو 4 جنيها عن أسعار أمس التي كانت عند مستوى الـ 75 جنيها وجاءت الأسعار حسب بورصة الدواجن على النحو التالي:

سعر الدواجن البيضاء: تراوح سعر الكيلو في المزرعة بين 70 و71 جنيها للكيلو بتراجع 4 جنيهات عن أسعار أمس.

الدواجن الساسو: يتراوح سعر الكيلو بين 109 و110 جنيها في تعاملات اليوم الأحد.

الدواجن البلدي: سجل سعر الكيلو في تعاملات اليوم الأحد بين 120 إلى 121 جنيها للمستهلك.

الدواجن الأمهات الأبيض: سجلت في تعاملات اليوم نحو 68 جنيها للكيلو.

كتكوت أبيض شركات عمر يوم واحد: سجل اليوم قيمة تتراوح بين 22 و36 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان: سجل سعره بين 18 و18.25 جنيه.

كتكوت ساسو: تراوح سعره بين 18 و19 جنيها.

كتكوت ساسو بيور: تراوح سعره بين 19 و20 جنيها.

أسعار البط اليوم

وبالنسبة لأسعار البط في تعاملات اليوم الأحد، فجاءت على النحو التالي:

كتكوت بط فرنساوي: تراوح سعره بين 14.5 و15.5 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي: سجل سعر الكيلو بين 43 و44 جنيها.

كتكوت بط مولارد: تراوح سعره بين 30.5 و31.25 جنيه.

بط بلدي: سجل سعر الكيلو بين 105 و106 جنيهات.

بط فرنساوي: سجل سعر الكيلو بين 70 و71 جنيها.

بط مسكوفي: سجل سعر الكيلو بين 95 و96 جنيها.

و قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات صحفية سابقة، إن انقطاع الكهرباء بشكل متكرر أدت إى نفوق الكثير من الدواجن خلال الفترة الماضية التي تسبب في كثير من الخسائر لأصحاب المزارع.