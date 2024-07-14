مصطفى الحلواني: تنظيم مهرجان العلمين عالمي وإقبال حفل الافتتاح كبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 11:26 مساءً - أكد الموسيقار مصطفى الحلواني، أن تنظيم مهرجان العلمين يوصف بأننا بصدد مهرجان عالمي ولا يكفي تصنيف أنه جيد أو خرج بجودة ولكنه مهرجان بمستوى عالمي، قائلا: "أنا حضرت مهرجانات كتيرة وهذا المهرجان بمستوى عالمي والإقبال رهيب".

وأضاف مصطفى الحلواني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المهرجان"، المذاع على قناة دي ام سي، أن الجمهور الذي شاهده في حفل الافتتاح هو الأكثر الذي وقف أمامه خلال مسيرته الفنية، متابعا: "أنا ودينا الوديدي كنا في حفل الافتتاح وده حاجة بالنسبة لس كبيرة وفخور انى كنت موجود في يوم الافتتاح".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.