تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي محور لقاء وزير الزراعة بسفيرة الإمارات

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وبحث اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي.





ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار وفي إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية.

وخلال اللقاء، أشاد فاروق بالاستثمارات الإماراتية في القاهرة بجميع المجالات وخاصة الزراعية والتي تشهد تناميا متزايدا خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد ابن زايد ومؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وعرض وزير الزراعة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الزراعية المختلفة وخاصة التصنيع الزراعي الذي يعظم القيمة المضافة ويسهم في توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا والصناعة.

كذلك أشار فاروق إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة تبادل السلع والصادرات الزراعية والتعاون في مجال تحسين السلالات ذات الأغراض الثنائية لإنتاج اللحم والألبان وتربية الأغنام والماعز من السلالات المتميزة في معدلات التحول.

وهنأت الكعبي، وزير الزراعة بثقة القيادة السياسية وتوليه الحقيبة الوزارية متطلعة إلى زيادة التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى رغبة بلادها في زيادة استثماراتها في مصر بجميع المجالات وخاصة الأمن الغذائى في إطار الاستراتيجية الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والعراق.

وأكدت الكعبي أن مجالات التعاون الزراعي من الممكن أن تشمل كذلك الإنتاج الزراعي والحيواني والداجنى وتصنيع وتعبئة الاسماك وخاصة التونة وتحدثت عن خبرة الإمارات الكبيرة في مجال صناعة التمور والنهوض بزراعة النخيل وسلاسل القيمة المضافة.

وأشارت السفيرة إلى جائزة خليفة للتمور والتي أصبحت عالمية تهتم بكل جديد فى مجال الابتكار الزراعي وتشجع جميع الباحثين المتميزين في زراعة وصناعة التمور.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور ويمكن التعاون مع الإمارات في تعظيم الاستفادة التصديرية والتصنيعية للتمور، مشيرا إلى إنشاء أكبر مزرعة للنخيل في العالم بمنطقة توشكى.

وأكد الوزير والسفيرة ضرورة إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين والمواطنين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات في المجالات الزراعية المختلفة.

ووجه فاروق الهيئات المعنية في الوزارة بسرعة حل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية وقد تم الاتفاق على آلية لمتابعة جميع الملفات المشتركة،

حضر الاجتماع د. سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.