وزير الشؤون النيابية: 6 نواب من لجنة دراسة برنامج الحكومة اعترضوا و36 نائبا أعطوا الثقة للحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 01:29 مساءً - قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أن الأجواء داخل اللجنة البرلمانية لدراسة بيان الحكومة كانت إيجابية وديمقراطية وذلك بفضل الأجوالتنظيميالديمقراطية التي طانت تدار بها الجلسات.

وأضاف فوزي في تصريحات تلفزيونية لقناة اكسترا نيوز، أن هناك 36 نائبا من اللجنة المشكلة لدراسة بيان الحكومة والتي تتكون من 42 نائبا أعطوا الثقة للحكومة وأعلنوا موافقتهم علي بيان الحكومة في حين أعترض 6 نواب فقط مشيرا إلى أن هذه النسبة جيدة وكان يتمني تصويت جميع أعضاء اللجنة وإعطاء الثقة للحكومة.

وتابع أن هناك حالة من الارتياح لإدارة الحوار ودراسة بيان الحكومة من جانب الوزراء واليات الرد على الأسئلة

حيث كانت الأجواء كانت إيجابيةـ وهذا بفضل التخصص والخبرة التي يتمتع بها كل من شارك في هذه الجلسات.