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"مستقبل وطن" يعلن موافقة الحزب على برنامج الحكومة الجديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 01:29 مساءً - أعلن حزب مستقبل وطن موافقته على برنامج الحكومة الجديدة، حيث قال الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي: أتقدم إلى كل الوزراء السابقين الذين أدوا مهام عملهم بإخلاص ووطنية بكل الشكر والتقدير، بجلسة المجلس بتاريخ 3 يوليو الجاري تفضل رئيس مجلس الوزراء بإلقاء بيان حول برنامج عمل الحكومة الجديدة، وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج وأدت مهام عملها على أكمل وجه في 11 جلسة متتالية و70 ساعة، وقام الوزراء بعرض خطط عملهم وتناقش معهم النواب، وردوا على ملاحظات النواب بكل شفافية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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