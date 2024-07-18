احتفال سفارة جمهورية مصر العربية لدى فيتنام بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 03:31 مساءً - أقامت السفيرة/ أمل سلامة، سفيرة مصر لدي فيتنام، حفلًا بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو، وذلك بمشاركة السيدة/ Nguyen Minh Hang نائبة وزير الخارجية الفيتنامي ممثلة عن الحكومة الفيتنامية.

كما حضر الحفل مسئولو عدد من الوزارات الفيتنامية، وعلى رأسها الخارجية، والأمن العام، والنقل، والزراعة، ولفيف من السفراء المعتمدين لدى فيتنام، بالإضافة إلى ممثلي الدوائر الإعلامية الفيتنامية، وممثلي القطاع الخاص الفيتنامي. وقد شارك في الحفل مجموعة من الطلاب الفيتناميين الدارسين للغة العربية، وأعضاء من الجالية المصرية في فيتنام.

هذا، وقد ألقت السفيرة المصرية كلمة بهذه المناسبة تناولت خلالها أهم محاور التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، وفي مقدمتها زيارة السيد رئيس الجمهورية التاريخية الي فيتنام عام ٢٠١٧ ، وزيارة الرئيس الفيتنامي إلى القاهرة في ٢٠١٨، بما مثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين. وأضافت السفيرة، بأن هذا الزخم تواصل على مدار الأعوام الماضية، حيث شهد العام الماضي عددًا من الزيارات الهامة، شملت زيارة نائب رئيس الوزراء الفيتنامي إلى القاهرة في يوليو ٢٠٢٣ ، وزيارة رئيس جمهورية فيتنام إلى القاهرة في ديسمبر ٢٠٢٣ ، إبان توليه منصب وزير الأمن العام، مما ساهم في تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.