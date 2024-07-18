الداخلية تكشف حقيقة واقعة حريق بمول سيتي سنتر ألماظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 03:32 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية من نشوب حريق داخل سينمات مول سيتى سنتر ألماظة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأنه تم حدوث عطل بمنظومة الإطفاء الذاتى بغرفة السيرفرات المتواجدة داخل منطقة قاعات السينمات أثناء القيام بأعمال الصيانة للمنظومة المُشار إليها، وأدى ذلك لإنبعاث بودرة الإطفاء من داخل جهاز الإطفاء الذاتى بغرفة السيرفرات وإنتشارها ببهو السينمات، وقد قامت الإدارة المختصة بإخلاء تلك القاعات وتم إصلاح العطل فى غضون ساعتين، دون حدوث تلفيات أو إصابات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.