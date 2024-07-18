محافظ أسيوط للمواطنين بحي شرق: "أنا هنا علشانكم وتحت أمركم طوال 24 ساعة"

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط خلال جولة اليوم الخميس - سير العمل بالمركز الصحي الحضري النموذجي بحي شرق، ووحدة طب الأسرة بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

وحرص محافظ أسيوط، على متابعة سير العمل بالمركز الصحي الحضري بمنطقة الحمراء بحي شرق، وتفقد أقسام التطعيمات ومعامل الأسنان والتعقيم ومعامل بنك الدم وعيادة تنظيم الأسرة وتابع الاقبال الكبير على فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، ومبادرة السمعيات للأطفال حديثي الولادة، والمبادرة الرئاسية للكشف عن الاعتلال الكلوى والأورام السرطانية، مشيدًا بالخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر للأطقم الطبية.

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين المترددين على المركز قائلاً لهم: "أنا هنا علشانكم وتحت أمركم طوال 24 ساعة".

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بوحدة طب الأسرة بمنطقة إبنى بيتك (1) بمدينة أسيوط الجديدة، متفقدًا سير العمل بأقسام الاستقبال والعيادات والمعامل وعيادة تنظيم الأسرة والأسنان، واطمئن على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجرى المحافظ، حوارات مع المرضى والمترددين على الوحدة الصحية، للاستماع الى أرائهم حول الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على متابعته المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم.