«أهلا بمتسقبل مصر» في مهرجان العلمين الجديدة.. أول فوج من طلاب جامعة دمنهور بالفعليات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:30 مساءً - أطلقت جامعة دمنهور أولى وفودها الطلابية للمشاركة في فعاليات مهرجان "العالم علمين" المقام في مدينة العلمين الجديدة، حيث ضم الوفد 45 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة دمنهور بإشراف هادي صفار - مدير إدارة المعسكرات.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك الموسيقى والفنون الجميلة ومعرض للفنون التشكيلية، وكرة القدم الخماسية، مما يعكس تنوع المواهب والاهتمامات بين الطلاب، ومن المقرر أن يتجه الطلاب بعد قليل لحضور حفل ترفيهي بالمسرح الروماني بالعلمين الجديدة.