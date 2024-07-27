نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي ومحافظ شمال سيناء في جولة بالمستشفى العائم بالعريش (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفّدت دولة الإمارات المتحدة، العديد من المبادرات الإنسانية والطبية لدعم قطاع غزة، آخرها في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، والتي كان من بينها إنشاء مستشفيين ميدانيين؛ الأول داخل قطاع غزة بطاقة أكثر من 200 سرير، بإشراف فريق طبي إماراتي، يضم أكثر من 100 طبيب وممرض وصيدلي وفني معمل، والثاني عائم قبالة ساحل مدينة العريش المصرية بطاقة 100 سرير.

وفي سياق متابعتها لسير تقديم المستشفى الدعم الطبي والعلاج لأهل قطاع غزة، توجّه أمس الهلال الأحمر الإماراتي، ومحافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور، في زيارة تفقدية وجولة، للمستشفى الإماراتي العائم على ميناء العريش، والذي يقدّم الخدمة لمئات الفلسطينيين، القادمين من قطاع غزة.

الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي: المستشفى العائم وصل ميناء العريش منذ 90 يومًا

قال رائد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن الحكومة المصرية مُمثّلة في محافظة شمال سيناء، فتحت ميناء سيناء ومطار العريش، لاستقبال السفينة الرابعة المُحمّلة بالمواد الغذائية والمساعدات لقطاع غزة، بالإضافة إلى استقبالها المستشفى الميداني الذي وصل منذ 90 يومًا، ويستقبل حالات مرضية.

وقال "المنصوري" إن الوضع في غزة يختلف عن كل الأوضاع، وكفريق إماراتي متواجد في غزة، يقوم بالتنسيق مع الجهات المصرية، بهدف إيصال المساعدات، وكل ما يحتاجه أهل غرة.

ووجّه "المنصوري" الشكر لمصر، مُمثّلة في القيادة، والشعب، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على ما يقومون به من مساعدة فريق العمل الإماراتي، في سفينة المساعدات والمستشفى العائم.

الدكتور أحمد مبارك مدير المستشفى: جاهزون لاستقبال المزيد حال افتتاح معبر رفح

فيما قال الدكتور أحمد مبارك مدير المستشفى الإماراتي العائم، إن المستشفى يستقبل الجرحى والمرضى الفلسطينيين النازحين من قطاع عزة، ويتم استقبالهم عن طريق الجهات المصرية، المُتمثّلة في هيئة الإسعاف ووزارة الصحة.

وأضاف أن المستشفى مستعد استقبال الجرحي والمصابين، القادمين من قطاع غزة، في حال افتتاح معبر رفح البري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، مؤكدًا أن المستشفى الآن يقدّم العلاج والخدمة لنحو 100 من الجرحى ومرافقيهم، وبعد شفائهم بشكل تام، تقوم على إيداعهم مراكز الإيواء الموجودة بمصر.

وتابع: "نجحنا في إجراء ألف عملية جراحية، والبدء في تركيب أطراف صناعية للمبتورين، ونعمل ضمن عملية الفارس الشهم 3 على توسيع القدرة الاستيعابية للمستشفى، لنصبح قادرين على إجراء أكثر من 15 عملية جراحية يوميًا، وتقديم العلاج لأكبر عدد ممكن من المصابين.

جانب من الجولة داخل المستشفى العائم

جانب من الجولة داخل المستشفى العائم

جانب من الجولة داخل المستشفى العائم