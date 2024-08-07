الليلة.. كورال الجامعات في حفل فني بمهرجان العلمين الجديدة على المسرح الروماني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 06:33 مساءً - تتواصل العروض والفعاليات الفنية والثقافية في مهرجان العلمين الجديدة.

ويشهد المسرح الروماني العديد من الفعاليات على مدار الأسبوع، واليوم يستضيف حفل كورال الجامعات.

يذكر أن الفوج الثالث من طلاب الجامعات يتواجد في مهرجان العلمين الجديدة خلال الفترة من يوم الإثنين 5 أغسطس وحتى اليوم الأربعاء 7 أغسطس، بمشاركة جامعة الأزهر، وجامعة المنصورة، وجامعة الأقصر، وجامعة الفيوم، وجامعة دمنهور، وجامعة عين شمس، وكورال جامعة الزقازيق.

وتتنوع الأنشطة التي يشارك فيها طلاب الجانعات، بين المنافسات الرياضية والفنية والترفيهية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية.