الزمالك يهزم زد 1-0 ويرتقى للمركز الثالث فى دورى nile

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 11:26 مساءً - فاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دورى nile).

سجل محمد عاطف هدف الزمالك فى الدقيقة "90" بعد تصويبة رائعة سكنت شباك عمرو حسام حارس مرمى زد.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر8 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل زد اف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.

تشكيل الزمالك أمام زد

في حراسة المرمى: محمود الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

في خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – ناصر ماهر.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد عاطف ومهاب ياسر وحازم أسامة وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل زد أمام الزمالك

في حراسة المرمى: عمرو حسام.

في خط الدفاع: محمد إسماعيل، مصطفى العش، محمد علي، إسلام عبد الله.

في خط الوسط: محمد رضا، محمد أشرف، بيتر موتوموسي.

في خط الهجوم: مصطفى زيكو، عبد الرحمن البانوبي، شادي حسين.

بينما يتواجد على دكة بدلاء زد أمام الزمالك كل من: علي لطفي، محمد سمير، جمال، أحمد الصغيري، رأفت خليل نيمار، سوانيه، ماجاسا، يالو، ديلسون كاموني.