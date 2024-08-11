أخبار مصرية

صحيفة الراى الكويتية تبرز تحذير الرئيس السيسى من تدهور الوضع الإنسانى بغزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - أبرزت صحيفة الراي الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة استمرار الحرب وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان " السيسي يحذر من خطورة استمرار الحرب ويؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أمس على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، من خلال خفض التصعيد، سواء في الأراضي الفلسطينية أو إقليميا، بالنظر إلى خطورة الدخول في دائرة مفرغة، من «الرد والرد المضاد»، وبما لا يخدم مصالح كل شعوب المنطقة.

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس القبرصي خريستودوليدس أكد دعم بلاده للبيان المصري - الأمريكي - القطري، في شأن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، في الدوحة الخميس المقبل.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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