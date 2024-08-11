غدًا.. محمود الليثي في سهرة خاصة على CBC مع هبة الأباصيري من العلمين الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 07:30 مساءً -

تستضيف الإعلامية هبة الأباصيري، غدًا الأثنين، الفنان محمود الليثي على قناة CBC، في سهرة خاصة تذاع من العلمين الجديدة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.