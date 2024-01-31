انت الأن تتابع خبر تردد قناة المجد للقرآن الكريم للاستماع للتلاوة بصوت عذب من كبار المشايخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة المجد للقرآن الكريم واحدة من أهم القنوات التي يبحث عن ترددها الملايين من المسلمين، فهي معروفة منذ سنوات بإذاعتها لآيات الله بصوت عذب من كبار المشايخ ومنهم الشيخ الطبلاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والعفاسي الشيخ محمود علي البنا والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمد رفعت وفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري وغيرهم من الأصوات التي تدخل القلوب، ومن خلال فقرات المقال سنوضح لكم تردد قناة المجد للقرآن الكريم لضبطها ومتابعتها.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

من الجدير بالذكر أن كل بيت عربي يرغب في تشغيل قناة المجد بشكل يومي لذا سنوضح تردد القناة والذي جاء كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

أما معدل البيانات: 27500.

التردد هو 12475.

بينما معامل الاستقطاب فهو رأسي v.

ثم معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

كما يمكن ضبط القناة على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:

التردد هو 12055.

أما عدل الاستقطاب فيكون عمودي.

بينما معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

ثم معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل قناة المجد للقرآن الكريم

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة كيفية ضبط قناة المجد ومتابعتها حيث تقدم القناة تلاوة عذبه على مدار 24 ساعة ومن هنا سنوضح لكم كيفية ضبطها من خلال الريموت كنترول بسهولة حيث يمكن تنزيل القناة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي: