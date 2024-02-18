انت الأن تتابع خبر أحدث تردد لقناة وناسة Wanasah 2024 لحلي اناشيد الاطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة وناسة أطفال من أهم القنوات العربية التي تقدم محتوى هادفا للأطفال، حيث تتيح لهم مشاهدة مختلف أنواع الكرتون والبرامج الترفيهية المُناسبة لأعمارهم، وذلك على مدار الساعة دون انقطاع تساعد على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم كما تقدم القناة برامج متنوعة تناسب مختلف الأذواق والأعمار، من مسلسلات كرتونية وأفلام وثائقية وأغاني تعليمية وغيرها.

قناة وناسة Wanasah 2024

وناسة هي اسم لامع في سماء الطفولة، أشرقت شمسها عام 2007، حاملة معها برامج وأفلاماً كرتونية مميزة، تُثري عقول الأطفال وتنمّي مهاراتهم، وتُضفي البهجة على قلوبهم وأغانيها الرنانة مثل “جزمة لولو اتسرقت” و”البابا وصل يا لولو” و”أغنية لولو الشطورة” تُرددها ألسنتهم، ومحفورة في ذاكرتهم، لتُصبح جزءاً لا يتجزأ من رحلة طفولتهم السعيدة، وقد حجزت قناة وناسة مكانة خاصة في كل منزل، وأصبحت ملاذًا للأطفال لقضاء أوقات ممتعة مع برامجها وأفلامها الكرتونية المميزة.

تردد قناة وناسة

محتوى قناة وناسة أطفال يساعد على تنمية وتثقيف الطفل، ويشجعه على الإبداع والابتكار، وينمي لديه مهارات التواصل الاجتماعي وهي القناة المفضلة لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم العربي، وهذا هو تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات مع هذا التردد الجديد، ستتمكن من مشاهدة محتوى وناسة أطفال المميز بجودة عالية وصوت واضح دون انقطاع.

القمر الصناعي: المصري نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

برامج قناة وناسة

تقدم قناة وناسة أطفال مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال من جميع الأعمار، تشمل: