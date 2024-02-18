انت الأن تتابع خبر تردد قناة كوكي كيدز الجديد koky kids لمتابعة أقوي برامج الكرتون المسلية للأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الآباء عن تردد قناة كوكي كيدز الجديد وتعتبر القناة من أهم القنوات المخصصة للأطفال بمختلف الفئات والتي تقدم الأناشيد والأغاني الممتعة والأفلام والمسلسلات الكرتونية المتنوعة، وأيضًا تقدم محتوى تعليمي للأطفال لتعليم الحروف والأرقام باللغة العربية واللغة الانجليزية مما يجعلها مميزة، كما تعلم الأطفال القراءة والكتابة من خلال الرسوم المتحركة مما يساعد على التعلم دون الشعور بالملل ويمكنك معرفة تردد قناة كوكي كيدز الجديد من خلال القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة كوكي كيدز

مشاهدة قناة كوكي كيدز والاستماع بجميع الأفلام والمسلسلات الكرتونية الشهيرة التي تقدمها القناة والمحتوى التعليمي المميز

مما جعل الكثيرون يبحثون عند تردد قناة كوكي كيدز الجديد وهو كالتالي:

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11602.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة HD.

ضبط قناة كوكي كيدز على التلفاز

يمكنك تنزيل تردد قناة كوكي كيدز الجديد على التلفاز واستمتاع الأطفال بالبث على مدار 24 ساعة ويتم الضبط من خلال اتباع الخطوات الآتية:

من جهاز التحكم الخاص بك ادخل على اللائحة الأساسية ثم اضغط على زر موافق.

قم بالضغط على رمز اختيارات.

اضغط على خيار التثبيت اليدوي.

يجب إضافة تردد القناة في المكان المخصص لها.

ثم أضف معلومات التردد والاستقطاب وعامل الترميز.

اضغط على زر موافقة من جهاز التحكم.

سيتم تنزيل القناة هي وباقي القنوات التي تحمل نفس التردد.

مميزات قناة كوكي كيدز

لا تعرض قناة كوكي كيدز البرامج التعليمية فقط بل تعرض محتوى ترفيهي للأطفال يبث السعادة والبهجة بينهم وتمتلك القناة العديد من المميزات الأخري تعرف عليها فيما يلي: