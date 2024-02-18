انت الأن تتابع خبر تردد قناة Tasty food الجديد استقبل الآن لمتابعة أقوي برامج الطبخ المتنوعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة تيستي فود من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم برامج ومحتوى متعلق بالطبخ مع اختلاف ثقافات المطبخ، مع اقتراب شهر رمضان الكريم الكثير من ربات البيوت تبحث عن تردد هذه القناة والسبب في ذلك يرجع إلى أنها تقدم برامج متخصصة في المطبخ يتم بثها من قبل باقة متنوعة من الشيفات سواء مان ذكور أو إناث، إلى جانب أن القناة تخلو من الفواصل الإعلانية الطويلة التي تكون مزعجة بالنسبة للمشاهد.

لمشاهدة محتوى قناة تيستي فود المتميز خلال الشهر الكريم أو في الأيام العادية يجب أن يتم ضبط جهاز الاستقبال على بيانات التردد التالى، والتي تتمثل في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12379

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

التشفير: قناة مجانية.

مزايا قناة Tasty food

تمكن قناة تيستي فود من تحقيق تميز ونجاح حلال وقت قصير يرجع إلى توفر مزايا كثيرة في القناة، يتمثل البعض منها في الآتى:

القناة مجانية دون أى رسوم.

محتوى متجدد من برامج الطبخ التي يقدمها شيفات المحترفين.

تحرص على أن تكون برامج الطبخ التي تعرض من شاشتها تتناول ثقافات مختلفة من المطبخ مثل المطبخ المصري/ المطبخ الشامي/ المطبخ الإيطالي وغيرهم

البحث عن القناة وتثبيتها عملية سهلة لا تحتاج إلى مجهود كبير حيث يمكن أن يقوم بها أي شخص بالغ من أفراد الأسرة.

القناة تخلو من الإعلانات الترويجية المزعجة.

القناة تبث 24 ساعة في اليوم.

نقاء صوت محتواها وضوح الصورة والفضل في ذلك يرجع إلى استخدام أحدث الأجهزة.

تثبيت قناة Tasty food

يمكن البحث عن قناة نيشتي فود وتثبيتها بصفة دائمة ضمن قنوات التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية، والتي تتمثل في الآتي: