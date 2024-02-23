انت الأن تتابع خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات بجودة HD والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قناة طيور الجنة هي إحدى القنوات الفضائية المتخصصة في بث البرامج والمحتوى الترفيهي للأطفال، وتتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد والرسوم المتحركة، التي تهدف إلى تربية وتسلية الأطفال بطريقة محببة ومسلية، وتُعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات الشهيرة والمحبوبة بين الأطفال وأولياء الأمور الذين يبحثون عن محتوى تربوي هادف ومسلي لأطفالهم.
تردد قناة طيور الجنة على نايل سات
|التردد
|11258
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة طيور الجنة على عرب سات 2024
|التردد
|11310
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|30000
|معامل تصحيح الخطأ
|3\2
لضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2024 على جهاز الاستقبال الفضائي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك وتأكد من أنه متصل.
- انتقل إلى قائمة البحث عن القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك، قد تجدها في قائمة الإعدادات أو القائمة الرئيسية للجهاز.
- في قائمة البحث، اختر “بحث يدوي” أو “تحديث الترددات”، اعتمادًا على الخيارات المتاحة في جهاز الاستقبال الخاص بك.
- قم بإدخال التردد الجديد لقناة طيور الجنة المذكور أعلاه في الحقل المخصص.
- بعد إدخال التردد، قم بتأكيد البحث أو التحديث ليقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن القنوات باستخدام التردد الجديد.
- عند الانتهاء من البحث، ستظهر قائمة بالقنوات التي تم العثور عليها.
- ابحث عن قناة طيور الجنة واخترها للمشاهدة.