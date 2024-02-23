تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات بجودة HD

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رياض - احمد صلاح - قناة طيور الجنة هي إحدى القنوات الفضائية المتخصصة في بث البرامج والمحتوى الترفيهي للأطفال، وتتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد والرسوم المتحركة، التي تهدف إلى تربية وتسلية الأطفال بطريقة محببة ومسلية، وتُعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات الشهيرة والمحبوبة بين الأطفال وأولياء الأمور الذين يبحثون عن محتوى تربوي هادف ومسلي لأطفالهم.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

التردد 11258 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات 2024



التردد 11310 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 30000 معامل تصحيح الخطأ 3\2

لضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2024 على جهاز الاستقبال الفضائي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: