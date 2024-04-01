عشبة سحرية هتخليك شباب ونجم جيلك .. حتى لو سنك كام كله هيبقى تمام مع العشبة السحرية دي جربها صدقني

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رياض - احمد صلاح - يعتبر غسول الجنكة للشعر من أحد الأعشاب المميزة التي يتم استخدامها بشكل كبير في إعداد وتحضير العديد من الوصفات الطبيعية الهامة لصحة الشعر، ويتم استخدامها أيضاً في تحضير المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر حيث أنها تضم الكثير من الخواص الهامة والمفيدة لصحة الشعر، وتساهم بشكل كبير في منع تساقط الشعر بالإضافة إلى أنها تضم كمية كبيرة جداً من مضادات الأكسدة التي تساعد في إعادة نمو انبات الشعر أيضاً في ترطيب ولمعان الشعر بشكل جيد، لذلك سوف نتناول في مقالنا كيفية تحضير تلك الوصفة بكل سهولة ويسر.غسول الجنكة للشعر

نظراً لأن عشبة الجنكة تضم الكثير من الفوائد المميزة أهمها منع تساقط الشعر، لذا فسوف نقوم بتحضير تلك الوصفة بإحضار المكونات البسيطة اللازمة التي تتمثل

فيما يلي:إحضار ملعقة واحدة من زهرة الآلام.

ملعقة واحدة كبيرة من الزنجبيل.

ملعقتان كبيرتان من شاي الجنكة.

مقدار 5 كوب كبير من الماء.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير غسول الجنكة للشعر فيما يلي:نقوم في البداية بإحضار وعاء كبير ونضع به مقدار خمس أكواب من الماء على نار هادئة حتى يغلي بشكل تام.

بعد ذلك نقوم بإضافة جميع النباتات الطبية ونحرص على تقليبها بشكل جيد.

نحرص على تغطية الوعاء، ونتركه جانباً لمدة 10 دقائق.

تصفية الخليط جيداً، ويوضع في وعاء محكم الغلق.

يوضع الخليط على الشعر بعد غسله جيداً.

يترك لمدة 20 دقيقة قبل غسل الشعر من جديد.

غسول الجنكة للشعر

فوائد الوصفة