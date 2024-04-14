انت الأن تتابع خبر بعد عيد الفطر.. نبؤة ليلى عبد اللطيف الدامية تتحقق في مصر والجمهور مصدوم.. ماذا حدث؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من جديد عادت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف الى الواجهة وصدراة محركات البحث بعد تحقق عدد من توقعاتها بحذافيرها في مصر.

وكانت ليلى عبد اللطيف توقعت فرح يتحول إلى مأتم في مصر بعد عيد الفطر وهو ماتحقق خلال الساعات الماضية بالفعل.

وتحول أحد الأعراس في قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا المصرية إلى مأساة كبيرة بعد أن انفجرت اسطوانة غاز في منزل أهل العروس الواقع في أحد الشوارع الضيقة بالقرية.

وتسبب انفجار أسطوانة الغاز بعشرات الإصابات، وبينهم نساء وأطفال، إذ تصادف وجود العشرات خارج البيت.

وقد استقبلت مستشفيات أبوقرقاص ومستشفى المنيا العام أكثر من 50 حالة ما بين رجال ونساء أصيبوا بحروق متفاوتة بعضها وصلت نسبتها لأكثر من 80 في المئة جراء هذا الانفجار.

ومن حين لآخرـ تثير العرافة اللبنانية الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة تتحقق في بعض الأحيان كما حدث في مصر.