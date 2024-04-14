انت الأن تتابع خبر تحذير طارئ.. الأرصاد العمانية تحذر سكان السلطنة من أمطار شديدة الغزاة وسيول جارفة تضرب هذه المدن (اتفرج سيول تجرف سيارات) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو سيل ضخم يجرف مركبة بداخلها عائلة في سلطنة عمان، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان السيول.

وأظهرت فيديوهات أخرى، السيول تحتجز عدد من الأشخاص، حيث تأثرت عدة مناطق في سلطنة عمان بمنخفض جوي، أطلق عليه "منخفض المطير".

وأبانت الفيديوهات، تدخل بعض المواطنين العمانيين بمحاولة مساعدة ركاب السيارات وإخراجهم من السيول.

وقالت الأرصاد الجوية العمانية أن المنخفض الجوي، سيمتد من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.