انت الأن تتابع خبر فضائح كروية مخزية : تسريب القرار المرتقب ضد رونالدو بعد اعتدائه على البليهي يصيب الوسط الرياضي بالصدمة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا زال الجمهور الرياضي السعودي يترقب قرار لجنة الانضباط بعد واقعة اعتداء البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، على علي البليهي، مدافع الهلال، خلال نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ديربي السوبر أقيم في الثامن من أبريل الجاري في مدينة أبو ظبي الرياضية، وشهدت دقائقه الأخيرة إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه الدون، بعد تعديه بالضرب على البليهي بلكمة في الصدر.

وطلبت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الأيام الماضية إفادة صاروخ ماديرا في تلك الواقعة، في موقف استغربه الكثيرون، بداعي أن اللقطة واضحة عبر الناقل الرسمي ولا تحتاج لاستجواب أو تلقي أي إفادة بشأنها، ليبدأ البعض في ترديد نغمة "رونالدو استثناء في اللوائح والقوانين!".

لكن بحسب المادة 115 من لائحة الانضباط فإنه يحق لأي طرف متهم في قضية ما الدفاع عن نفسه قبل إصدار قرار بشأنه حتى لو كانت الواقعة واضحة.

أما عن القرار المنتظر بعد استجواب الدون، فوفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن لجنة الانضباط تستعد خلال الساعات المقبلة لإعلان إيقاف رونالدو مباراتين، بعد ثبوت إدانته، رغم أنه أكد في إفادته أن الواقعة لا تستحق الكارت الأحمر ولا ترتقي للسلوك المشين كما كتب الحكم محمد الهويش في تقريره.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، قبل أن يتوج الزعيم باللقب بالفوز أمام الاتحاد برباعية مقابل هدف وحيد.