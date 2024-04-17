انت الأن تتابع خبر افضل طريقة عمل معمول التمر بالطحين بالكوب في اقل من15 دقيقة بطعم وشكل الجاهز مختلف عن المألوف جربها بسرعه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد وصفة معمول التمر بالطحين في المنزل من الوصفات التي يزداد الاقبال عليها في تلك الأيام لتحضير حلويات العيد، حيث يعد المعمول صنف أساسي في استقبال ضيوف العيد، فقد لجأت معظم السيدات إلى عمل المعمول في المنزل لتوفير التكلفة وللحصول على كمية كبيرة
ولضمان الجودة العالية والمذاق الرائع
- .5 كوب من الطحين سعة الكوب 250 جرام.
- 3 كوب من السمن الساخن.
- ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.
- نصف كوب من الحليب.
- كيلو جرام من عجوة التمر.
- 2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.
- خميرة فورية.
طريقة عمل المعمول بالطحين في المنزل
- تعد وصفة المعمول بالطحين واحدة من الوصفات السهلة ونسبة نجاحها مضمونة، حيث يتطلب الأمر اتباع الخطوات التالية لضمان النتيجة والجودة العالية:إذابة السكر الأبيض الناعم في السمن الساخن.
- تقليب السكر حتى تمام الإذابة.
- في وعاء مناسب يتم وضع كمية الطحين وكمية الهيل المطحون.
- إضافة السمنة البلدي ثم البدء في العجن بواسطة اليد.
- بعد الانتهاء من العجن والتحقق من تشرب المادة الدهنية يتم تغطية العجينة ثم وضعها في الثلاجة.
- إذابة ماء الورد والخميرة في الحليب ثم اضافه الحليب العجينة.
- البدء في العجن مرة أخرى وفي تلك المرة يتم الحصول على عجينة لينة.
- ترك العجينة مرة أخرى تتفاعل الخميرة.
- تحضير الحشوة عن طريق إذابة التمر في السمن ثم إضافة القرفة.
- تشكيل الحشوة على شكل دوائر صغيرة متساوية في الحجم.
- البدء بتشكيل المعمول عن طريق تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم ثم عجنها بين راحة اليدين وحشوها بالتمر ثم وضعها في قالب المعمول لتأخذ شكل مميز.
- تدخل الصينية الفرن الحامي ثم يتم تهدئة الحرارة لتصبح متوسطة وبعد 10 دقائق يتم اختبار المعمول.
- يرص في صينية التقديم ويحتفظ بالباقي في عبوة محكمة الغلق.
- يزين بالسكر على على حسب الرغبة.