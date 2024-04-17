انت الأن تتابع خبر افضل طريقة عمل معمول التمر بالطحين بالكوب في اقل من15 دقيقة بطعم وشكل الجاهز مختلف عن المألوف جربها بسرعه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد وصفة معمول التمر بالطحين في المنزل من الوصفات التي يزداد الاقبال عليها في تلك الأيام لتحضير حلويات العيد، حيث يعد المعمول صنف أساسي في استقبال ضيوف العيد، فقد لجأت معظم السيدات إلى عمل المعمول في المنزل لتوفير التكلفة وللحصول على كمية كبيرة

ولضمان الجودة العالية والمذاق الرائع

.5 كوب من الطحين سعة الكوب 250 جرام.

3 كوب من السمن الساخن.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الحليب.

كيلو جرام من عجوة التمر.

2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

خميرة فورية.

طريقة عمل المعمول بالطحين في المنزل