انت الأن تتابع خبر "مفاجأة صادمة في عالم الكرة: لجنة الانضباط تقرر حرمان كريستيانو رونالدو من اللعب في السعودية مدى الحياة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن العقوبة المنتظرة على كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بسبب ضربه علي البليهي مدافع الهلال، في كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال المصدر

إنه في حال ثبوت التهمة على رونالدو سيتم إيقافه مدى الحياة بشأن اللعب في الكرة السعودية.

الإعلامي الرياضي

السعودي أحمد الجدي، كذب تلك الشائعات وكشف قرار الانضباط حول واقعة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر أمام علي البليهي مدافع الهلال، في كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وأكد الإعلامي الرياضي أحمد الجدي،

أن إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، سيكون لمباراة واحدة فقط.

وفي تطور مفاجئ، كتب أحمد الجدي،

عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "إكس": "(خاص) إيقاف رونالدو سيكون لمباراة واحدة فقط، حيث تم تقييم ما حدث بينه وبين علي البليهي على إنه احتكاك لم يكن سلوكاً عنيفاً".

وبهذا القرار وبناء على تسريبات أحمد الجدي،