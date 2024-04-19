انت الأن تتابع خبر فاكهه الغلابة المهملة تزرع في مصر.. تقوي العظام وتمنع تسمم الكبد وتخلصك من الامساك في 5 دقائق فقط وتعتبر الحل الأمثل لـ " فقر الدم " والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور بنحو 18%، وعربيا بنحو 24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز 16 مليون نخلة، وتسعى إلى إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بإجمالي 2.3 مليون نخلة بمنطقة توشكي والعوينات.

ويتراوح سعر كيلو البلح

في مصر هذا العام من 30 جنيها إلى 400 جنيه حسب نوعه، وأغلاه المجدول وكشف الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول البلح قبل النوم يقدم للجسم العديد من الفوائد المذهلة، ولكن يشترط استهلاكه باعتدال وإليكم في هذه السطور فوائد تناول البلح قبل النوم.

1- يساعد البلح

قبل النوم على التخلص من الأرق، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن الماغنسيوم، الذي يساهم في تهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات.

2- يساهم البلح

قبل النوم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على الكثير من الألياف الغذائية، التي تحسن من حركة الأمعاء وتقضي على الإمساك وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

3- يلعب البلح

قبل النوم دورًا كبيرًا في الحد من الإصابة بالأنيميا، لأنه يمد الجسم بمعدن الحديد، الذي يعمل على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

4- يصبح الجهاز

المناعي أكثر قوة عند تناول البلح قبل النوم، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، التي تزيد من قدرة الجسم على محاربة البكتيريا والفيروسات.

5- يتمتع الأشخاص

الذين يتناولون البلح قبل النوم بعظامٍ صلبة، لاحتوائه على معادن تساعد على تقويتها وحمايتها من الإصابة بالكسور والهشاشة، مثل الكالسيوم والمنجنيز.

6- يمثل البلح

قبل النوم أهمية كبيرة لصحة الجهاز العصبي المركزي، لغناه بفيتامين ب المركب، الذي يقوي الأعصاب ويعزز القدرات الإدراكية للمخ.

7- انواة البلح

دور محتمل في حماية الكبد من التليف، وذلك عن طريق منع حدوث تسمم في الكبد، بالإضافة إلى خصائص التمر المضادة للالتهاب

8- يقلل البلح