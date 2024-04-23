" يسبب إعاقة بصرية ويؤدي إلى الشلل والوفاة"... الصحة الأردنية تكشف عن مرض فتاك منتشر في البلاد ,,وهذه طريق الوقاية

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رياض - احمد صلاح - قد يسبب إعاقة بصرية ويؤدي إلى الشلل والوفاة.. الصحة تكشف أسباب ارتفاع حالات الإصابة بالزهري

الصحة:

زيادة السلوكيات الجنسية المحفوفة بالمخاطر رفع من نسبة المصابين بالـ"زهري"

الصحة لم تفصح عن أعداد المصابين المكتشفين خلال العام الجاري

الزهري يصيب الأطفال خلال فترات الحمل أو أثناء الولادة

حناتلة: الأردن يعاني من نقص في المعلومات حول الإصابات المسجلة بمرض الزهري

الواقي الذكري يقلل احتمالية الإصابة بالمرض

الشاب الثلاثيني ربيع، لم يكن له من اسمه نصيب؛ فربيعُ حياته أفناه في معالجة إصابته بمرض الزهري الذي سلبه نظره وفتكَ بأعصابه.

"تلقيت 200 إبرة علاجية لمرض الزهري

الذي أصابني ودمر حياتي وحياة أسرتي"، يروي ربيع أحد المصابين بمرض (الزهري) في حديث لـ"رؤيا" ما جرى له.

"اكتشفت إصابتي بمرض الزهري (السفلس)

قيامي بإجراءات تجديد الإقامة في إحدى دول الخليج العربي، ولم أكن قبل ذلك أعاني من أية أعراض".

الزُهري

حرر مشاعر الخوف لدى ربيع ما جعله يجري فحوصات طبية لزوجته للتأكد من حالتها الصحية، خوفا من أن يكون قد نقل المرض إليها، مشيرا أن الفحوصات أثبتت عدم إصابتها.

وتابع:

" تدهورت حالتي الصحية رغم حصولي على 200 إبرة بنسلين علاجية بعد عودتي للأردن، واليوم بت أعاني من أعراض مختلفة كالرجفة وضعف النظر وغيرها؛ بحكم أن اكتشاف المرض كان متأخراً".

ما هو مرض الزهري (السفلس)؟