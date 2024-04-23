انت الأن تتابع خبر من داخل المستشفى... الفنانة عبير صبري تصدم عشاقها بإطلالة صادمة ...وما طلبته منهم مؤثر للغاية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها بالدعاء عبر حسابها الشخصي بـ موقع «إنستجرام»، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وقالت «صبري»: «اللهم إن كنت محسودًا على قوة أو نشاط أو ذكاء أو جمال أو بلاغة في كلامي، أو محسودًا على دعابة وألفة بيني وبين أحبابي، أو على ما تفضلة به على من فضلك العظيم اللهم اصرف عني حر العين، وبرد العين ووصب العين، اللهم اخرج الحسد من جسدي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».



وطلبت من جمهورها ومحبيها، الدعاء لها بالشفاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، دخلت على إثرها لإحدى المستشفيات.

حيث نشرت صورة لها داخل المستشفى، علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «عافيتك أوسع لي».

كما علقت عبير صبري علي دعوات جمهورها قائلة: «يا رب اشفي كل مريض، وعلى الفور انهالت عليها العوات من قبل متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، ومرورها من هذه الأزمة على خير».