انت الأن تتابع خبر فيديو متداول لحفل زفاف ثري سعودي تزوج من فتاة مغربية حسناء فائقة الجمال وقدم لها هدية الزواج "سيارة مرسيدس".. اتفرج كيف كانت النهاية غير متوقعة؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثقت مقاطع فيديو لقطات من حفل زفاف شاب سعودي ثري بسيدة أعمال مغربية حسناء تدعى "هند مكاوي".

وأظهرت الفيديوهات التي صارت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي تقديم الشاب هدايا فخمة لعروسه يظهر منها سيارة مرسيدس فخمة وباقات ورود وصناديق هدايا فاخرة.

وأبانت مجموعة صور لحظات توقيع عقد القران بين الشاب السعودي والفتاة المغربية.

وفي مقاطع أخرى تظهر مشاهد من حفل الزفاف الذي يجمع العروسين على نغمات الأغاني والطبل والدفوف وسط أجواء عائلية سعيدة.

ولاقت الفيديوهات تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلق بعضهم يقول: شوفوا الفخامة ومستوى الدلال وكيف طاير فيها حتى أهله حاضرين معه الزواج ورايحين المغرب.