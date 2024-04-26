انت الأن تتابع خبر مفاجأة في كل دار عربي : العشبة السماوية المذهلة... تنهي رحلة الحصوات، تخفض نسبة السكر التراكمي، تطهر الكبد وتعزز قوة الكلى! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هي عشبة مهملة موجودة في كل مطبخ عربي تتميز برائحتها القوية وتعتبر أحد التوابل الشهيرة التي تستخدم في إعداد الأطباق الشهية بمختلف بلدان العالم، لما تتميز به من رائحة عطرية ذكية ومذاق شهي وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى.وتحتوي بذور الكزبره

المجففة على زيت عطري

يستخدم كمنكه أو كدواء، وتستخدم البذور نفسها كتوابل تشبه الكمون والكراوية وتستخدم بذورها لإضافة نكهة للعديد من الأطعمة ولها فوائد صحية عديدة.المعني بالشؤون الصحية، فإن "الكزبرة" التي لا يخلو أي مطبخ منها، من النباتات العشبية التي "تكنس" السموم خارج الجسم، فتقيه من العديد من الأمراض.

فالكزبرة تساعد في تنقية كل من الكبد والكلى والبنكرياس.فهي تساعد في تنقية الكبد من الدهون وتعزز وظائف الكلى وتمنع تكون الحصوات الكلوية وتحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم.

فهذا النبات العشبي له فوائد لا تعد ولا تحصى،

فهو غني بالمعادن التي تساعد في تنقية الجسم من السموم، كما أنه يجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم ويقوم بتنقية الأعضاء الداخلية والأنسجة.وهناك عدة طرق لتحقيق الاستفادة العظمى من الكزبرة.. ومنها:

مياه الكزبرة