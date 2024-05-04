انت الأن تتابع خبر ليلي تحذر مجدداً.. ليلى عبد اللطيف تفجع العرب بتنبؤاتها الكارثية الجديدة عن السعودية و أرض الحرمين خلال شهر مايو 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت توقعات ليلى عبد اللطيف محل اهتمام عدد كبير من الاشخاص علي مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا بسبب خبرتها في التوقعات حيث ان ليلي عبد اللطيف الواصله في مجال الفلك، والأبراج الي اعلي درجات من ثقة الناس، حيث تحققت بالفعل 8 تنبؤات صحيحه خلال شهر يناير لعام 2024، وهكذا يتطلع المتابعين إلى معرفة تواقعاتها خلال الفترات المقبلة، وسوف نتعرف علي تفاصيل توقعات ليلي عبد اللطيف في هذا المقال علي موقعنا الاخباري نبا مصر.

توقعات ليلى عبداللطيف عن السعودية خلال شهر مايو

وقد كشفت ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها، خلال تصريحات تلفزيونية، وتنبؤات ليلي عبد اللطيف هذة الفترة تتمثل في ثلاثة تنبؤات لهذا العام، وتكون أحداثها حزينه ومأساوية للغاية، حيث التنبؤ الأول يتعلق بوجود عواصف قوية، وأمطار شديدة في لبنان، والتي قد يكون نتيجتها فيضانات في الشوارع والأحياء التي قد تدمر الشوارع.

توقعات ليلي عبد اللطيف

كما أنها توقعت انه من المحتمل أن تتزايد هذه الظروف الجوية القاسية خلال الثلاثة أشهر الأولي من هذا العام2024 ميلاديا، اما التنبؤ الثاني يكون عن احتمالية وقوع جريمة مرتبة لأحد أكبر البنوك العالمية، والتي قد ينتج عنها اعتداءً مباشراً، أو تفجيراً إرهابياً، وقد ينتج عليها حالة من الفزع والخوف والتوتر في المجتمع الدولي.

تنبؤ ليلي عبد اللطيف الاخير