انت الأن تتابع خبر أغرب فتوى شرعية في المملكة.. شيخ سعودي كبير يُفتي بجواز ممارسة هذا الفعل مع المطلقات !..لن تصدق ماذا قال؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطرق عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، عبدالله المطلق، لعدد من "أغرب الفتاوى" التي مرت عليه في مسيرته.

جاء ذلك في مقابلة على قناة السعودية الحكومية،

حيث قال: "من أغرب الفتاوى الي مرت علي رجل توفي ولده اخوانه قالوا نتبرع بأعضائه، الشايب ما أدري مين سأل وقال له لا تتبرع بالأعضاء، جت بينهم مشكلة وسألوني قال لي الشايب أن الشيخ ابن عثيمين الله يجعله في الجنة يقول حرام..

فقلت له هذا رأي الشيخ ابن عثيمين الله

يجعله في الجنة ويجمعنا به في دار كرامته وأنا لا اتفق معه وكثير من العلماء يجيزونه ويقولون هذا صدقة للولد.." وتابع: "من الفتوى امرأة ترى أن القطرة في العين تفطر (الصيام) وأقول لها يا بنت الحلال ما تفطر قالت يا شيخ والله اني احس بطعمها قلت أنت تأكلين مع عينك؟ أنت تشربين مع عينك؟ مخلوق غريب أنت.."

وأضاف: