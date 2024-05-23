انت الأن تتابع خبر لـ برج العذراء والجدي والثور.. لن تصدق مامدى تأثير وجود كوكب المشترى في الجوزاء على الأبراج الترابية.. حظ السنين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد الأبراج الترابية، الممثلة في برج العذراء، الجدي، والثور، لاستقبال تأثيرات كوكب المشتري الذي سيتنقل إلى برج الجوزاء في الخامس والعشرين من مايو 2024. هذا العبور، الذي يُعد الثاني ضمن الحركات الفلكية الرئيسية لعام 2024، سيستمر حتى التاسع من يونيو من نفس العام. يتميز هذا الكوكب بأنه يبرز أصالة عناصر الأرض التي تشكل جوهر هذه الأبراج.

لكل برج من الأبراج الترابية تأثيرات خاصة به خلال هذا العبور. فبرج الجدي، على سبيل المثال، سيجد نفسه يعود إلى جذوره الأرضية، مما يجعله مستعدًا لتحقيق إنجازاته بثقة.

بينما سيشهد برج العذراء نقاءً ذهنيًا وتركيزًا على الذات بطرق جديدة، ما يسمح له بإحداث تغيير ملحوظ في حياته الاجتماعية والعاطفية. أما برج الثور، فيُحذر من الانسياق وراء الأكاذيب ويُطلب منه التمسك بالصراحة والحقيقة نظرًا للكشف السريع للواقع تحت تأثير المشتري.

هذه الديناميكيات الفلكية توفر للأبراج الترابية فرصة للنمو والتطور، بينما تحذرهم من التحديات التي قد تعترض طريقهم. ويذكير أن التواصل الواضح والصدق سيكونان حاسمين في التنقل بين هذه التأثيرات الفلكية لعام 2024.