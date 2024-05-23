إعجاز رباني لعشبة خارقة مارقة.. تخفض السكر في الدم مثل البرق وتتفوق على إبرة الأنسولين بمئة مرة.!

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رياض - احمد صلاح - تستخدم شجرة الكاري، المصنفة علميًا تحت اسم Murraya koenigii والمنتمية لعائلة Rutaceae، في تعزيز النكهة في عدة مطابخ حول العالم وخصوصًا المطبخ الجنوبي الهندي.

نشأت هذه الشجرة في الخليج الهندي وتزدهر في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية، ولا تُعرف فقط بإضافاتها النكهية ولكن أيضًا بخصائصها الطبية المتعددة، حيث تستخدم أوراقها في الطب البديل لمعالجة وتحسين العديد من الحالات الصحية بما في ذلك داء السكري.

وقد كشفت الأبحاث أن أوراق الكاري تحوي معادن حيوية مثل الحديد، النحاس والزنك، التي تلعب دورًا جوهريًا في الحفاظ على مستوى طبيعي للجلوكوز في الدم. هذه الأوراق تساهم في تنظيم هضم الكربوهيدرات، تخفيف العبء عن الخلايا البنكرياسية، وتوفير الحماية ضد الجزيئات الحرة التي قد تضر هذه الخلايا.

يُنصح مرضى السكري بتناول 6 إلى 8 أوراق من الكاري يوميًا ضمن روتين صحي، خصوصًا للأشخاص الذين يرثون هذا المرض، حيث يُنصح بمضغ 10 أوراق كل صباح للوقاية. كذلك، يُعتبر مضغ هذا العدد من الأوراق طريقة فعالة للسيطرة على الوزن وتنظيم مستويات السكر.

لجعل طعم أوراق الكاري أكثر قبولاً، يمكن خلطها مع الحليب المخضوض أو إضافتها إلى عصير الليمون الأخضر. هذه الاستراتيجيات تقدم منهجًا طبيعيًا قد يُحسن بشكل كبير حالات مرض السكر، مما يُسهم في تعزيز الصحة والجودة العامة لحياة المرضى. تُمثل هذه الفوائد مثالاً على كيفية استخدام النباتات بطرق مبتكرة لتحسين الصحة.