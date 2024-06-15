انت الأن تتابع خبر “رجعي عفش بيتك جديد من تاني” .. وصفة خرافية لتلميع لخشب والأثاث بمكونين في كل منزل .. “مش هتصدقي النتيجة ”والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأخشاب والموبيليا من الأشياء الحساسة في التنظيف في المنزل، لأن الخشب إذا تعرض لعوامل رطوبة أو بيكتريا يفسد شكله ويصبح مركزاً لتراكم الحشرات والعفونة، وبالتالي يصبح بلا قيمة، لذلك تهتم العديد من ربات المنازل بتنظيف الأخشاب بشكل دوري حتى لا تتعرض لتراطم الأتربة والغبار عليها، وتفقد زهوتها ورونقها، ويلجأ أغلب الناس إلى ملع الأخشاب لاحفاظ على زهو أثاثهم، إلا أن اسعار ملمع الأخشاب باتت باهظة الثمن، كما أن رائحته النفاذة تؤذي الجهاز التنفسي، لذا نعرض لكم وصفة سحرية لتنظيف الأخشاب وتلميعها بمكونات بسيطة في المنزل.

تلميع الأخشاب بالمنظفات تضر منظفات الأثات بالجهاز التنفسي لدى الإنسان كما أنها تسبب أضرار عديدة لبشرتنا، بالإضافة إلى غلاء ثمنها، لذا فإنه يتوجب علينا استخدام منظفات طبيعية لتلميع الإخشاب والأثاث حفاظاً على صحتنا وتوفيراً للأموال، وأيضاً لإعطاء الخشب القديم لمعة براقة ورونق جديد.

الخل وزيت الزيتون في تلميع تتميز خلطة الخل مع زيت الزيتون بقوتها في تلمبع وتنظيف الأخشاب من تواجد أي أتربة وغبرة عليها، وتحافظ على حداثة الخشب ولمنع هلاك الأثاث وتفككه، حيث يتميز عصير الليمون بقدرته على التخلص من البيكتريا التي تتكون على الأخشاب، فبذلك يحافظ على الأثاث القديم،فقط كل ما عليكي هو إضافة نصف كوب من زيت الزيتون إلى كوب من عصير الليمون وخلطهما في بخاخة نظيفة، ثم نرش منها على الخشب ونمسحه بفوطة نظيفة.

الشاي ملمع جيد للأثاث

بمكن تلميع الخشب باستخدام الشاي، فقط كل ما عليك هو إعداد كوب من الشاي وأضف عليه زيت جونسون وعصير الليمون ونغمر الفوطة في الخليط ونعصرها ونلمع به الأخشاب. القضاء على عفن الأثاث

مع مرور الزمن تتعرض الأخشاب للعفن، لكن يمكن تنظيف ذلك باستخدام كوب من الماء مضافاً عليه ثلاث ملاعق من صودا الخبز ونرش على الخشب ونمسحه للتنظيف.