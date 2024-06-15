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رياض - احمد صلاح - هل أنت من بين المحظوظين؟ هذه الأبراج ستنعم بأجمل أيام عيد الأضحى

برج الثور

يُشير الفلك إلى أن عيد الأضحى لعام 2024 قد يحمل في طياته فرصًا للزواج للعزاب من مواليد برج الثور، بالإضافة إلى فترة تعمها البهجة والطاقة الإيجابية.

برج الجوزاء

يُنصح مواليد برج الجوزاء بتوجيه طاقاتهم نحو العمل لتحقيق الأهداف المنشودة، وبالنسبة للمرتبطين، من المتوقع أن تتعمق المشاعر تجاه الشريك.

برج العذراء

تنتظر مواليد برج العذراء فرصًا جديدة، ويُعد عيد الأضحى بأخبار سارة، بما في ذلك عروض عمل جديدة أو مشاريع مبتكرة.

توقعات الأبراج والفلك خلال أيام عيد الأضحى 2024